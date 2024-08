Pedro e Gabigol têm lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo

Pedro e Gabigol passaram por exames médicos na reapresentação do Flamengo na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Ambos foram diagnosticados com lesões na coxa, na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar na última quinta-feira no Maracanã. Com isso, os dois atacantes estão fora do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores em La Paz na semana que vem.

Pedro teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, um pouco mais leve e tem prazo de recuperação de duas a três semanas. Já a de Gabigol, no posterior da coxa direita, tem prazo de aproximadamente um mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desta maneira, a dupla de ataque, afinal, só voltará a jogar pelo Flamengo em setembro. Os dois vão perder três rodadas do Campeonato Brasileiro, além da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.