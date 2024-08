Palmeiras inicia preparação para o duelo contra o São Paulo

Verdão deve ter time misto contra o Tricolor Paulista, em duelo direto pela parte de cima do Campeonato Brasileiro

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo, pela Libertadores, na quarta-feira (14), seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram dois trabalhos técnicos de posse de bola, passes e minijogos em campo reduzido. Já o atacante Dudu participou das atividades com os companheiros, mas depois fez um cronograma individualizado.

Palmeiras iniciou, nesta sexta-feira (16), sua preparação para o clássico contra o São Paulo . As equipes se enfrentam no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Botafogo, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira sinalizou um time misto para o Choque-Rei.

O jogo contra o São Paulo tem sua importância, já que as equipes estão empatadas na pontuação, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. Assim, um triunfo contra um adversário direto coloca o Palmeiras de vez na briga pela liderança. Contudo, com o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (21), Abel deve fazer mudanças.

Nomes como Naves, Fabinho, Rômulo e Luighi podem ganhar chances. Além disso, Estêvão, Felipe Anderson e Zé Rafael também podem receber minutos para recuperar o ritmo de jogo. Por fim, a única ausência é Murilo, que foi expulso contra o Flamengo e terá que cumprir suspensão.

Gustavo Gómez quer Palmeiras focado no clássico

Em entrevista para o site oficial do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez admitiu que o objetivo é a Libertadores, mas quer o Verdão atento no clássico. Além disso, aposta na força do Allianz Parque para somar mais três pontos.