Pai de Yamal indica à polícia que foi vítima de esfaqueamento em armadilha

Mounir Nasraoui, pai do jovem astro, segue internado em observação após sofrer perfurações. Quatros suspeitos foram presos pela polícia Crédito: Jogada 10

A jovem estrela do futebol espanhol Yamal levou um susto nesta semana. Isso porque, seu pai, Mounir Nasraoui, foi vítima de esfaqueamento no estacionamento no bairro de Mataró, em Barcelona. O episódio ocorreu, na última quarta-feira (14). Em depoimento à polícia, o genitor do craque revelou que foi levado por uma armadilha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, ainda de acordo com Mounir, os criminosos haviam marcado um encontro para selar as pazes depois de uma discussão. As informações são do jornal “La Vanguardia.

O pai de Yamal segue internado no hospital Can Ruti, exatamente em Barcelona. Nasraoui sofreu duas perfurações no abdômen e uma na parte lateral do dorso. As autoridades policiais prenderam quatro suspeitos por serem os autores do ataque, todos eles sem antecedentes criminais. Posteriormente ao episódio, um vídeo com detalhes do ataque no bairro de Mataró, em Barcelona, se tornou público. Assim, Mounir sofreu o esfaqueamento depois de uma criança jogar um balde d’água nele enquanto andava na rua. Em relato a um dirigente do Barcelona, Yamal detalhou que um amigo salvou a vida de seu pai. A segunda discussão teria motivado o início do ataque ao genitor do jovem astro.