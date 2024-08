Niltão nas mãos da SAF: CEO cita agilidade e eficiência para o futuro

CEO do Botafogo, Thairo Arruda celebrou a transferência do Estádio Nilton Santos do clube associativo para as mãos da SAF do Alvinegro. Na última quinta-feira (15), ao lado do presidente do Glorioso, Durcesio Mello, e do prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o executivo esteve no Palácio da Cidade para acompanhar a formalização desta concessão da Prefeitura.

Aos microfones da “Botafogo TV”, Thairo destacou, então, a agilidade que a SAF terá para gerir o Colosso do Subúrbio, além da possibilidade de extrair receitas da praça esportiva do Mais Tradicional.

“Vai valorizar e crescer muito o nosso processo de gestão do Estádio Nilton Santos. A gente tinha, com a concessão ainda no clube, alguma burocracias para cumprir, toda vez que queríamos fazer algo novo. Agora teremos muito mais agilidade e muito eficiência para conduzir a operação e as melhorias do estádio. Foi um golaço para os botafoguenses. Graças à Prefeitura, que autorizou a transferência dentro da da lei. Vai ser incrível o que faremos”, prometeu.