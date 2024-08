Milan x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, no San Siro, às 15h45, pela primeira rodada do Campeonato Italiano

Milan e Torino duelam, neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, pela 1ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo marca o início da temporada 2024/2025 para ambas as equipes na principal competição do futebol italiano.

O Milan, aliás, é considerado favorito no confronto com o Torino, na estreia da competição. Isso porque, o clube rossonero, afinal, possui a vantagem de jogar ao lado da sua torcida, onde possui apenas uma derrota para o Torino, em 21 anos, com 14 vitórias e seis empates.

Como chega o Milan

O Milan, inclusive, vive um momento de adaptação. O clube, afinal, teve as saídas do atacante Olivier Giroud e do zagueiro Simon Kjaer, além da demissão do técnico Stefano Pioli ao término da temporada. O português Paulo Fonseca, aliás, assume o desafio de liderar a equipe nesta nova fase do Milan.