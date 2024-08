Martinelli sofre edema ósseo, e Fluminense ‘ganha’ novo desfalque

Volante foi substituído no confronto contra o Grêmio, na última terça (13), por conta do problema. Lista de ausências é grande no Flu Crédito: Jogada 10

O Fluminense tem mais um desfalque para o jogo deste sábado (17), quando enfrenta o Corinthians, no Maracanã. O volante Martinelli está com um edema ósseo no tornozelo direito e, assim, não vai a campo nesta 23ª rodada do Brasileirão. A lesão foi sofrida durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, na última terça (13), no Couto Pereira (derrota do Flu por 2 a 1). Não se sabe, porém, se ele voltará a tempo da volta, marcada para terça (20), no Maracanã. A informação é do jornalista Victor Lessa.