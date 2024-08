Leverkusen x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão no futebol alemão. Neste sábado (17), Bayer Leverkusen e Stuttgart, líder e vice-líder da última edição da Bundesliga, respectivamente, se enfrentam às 15h30 (de Brasília), pela final da Supercopa da Alemanha. A bola rola na Bay Arena, em Leverkusen, e o time comandado pelo técnico Xabi Alonso quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais um título.

Como chega o Leverkusen

O Leverkusen volta a campo após a maior temporada de sua história. A principal cartada do clube foi a permanência do técnico Xabi Alonso no comando do time após a conquista inédita e invicta do Campeonato Alemão 2023/24, além da Copa da Alemanha. No entanto, o clube ficou com o vice da Liga Europa após ser superado pela Atalanta, nesta que foi a primeira e única derrota do clube em toda a temporada.

Dessa maneira, o clube começa a disputar oficialmente a temporada 2024/25 já com a disputa de mais um título. Assim, o Leverkusen se preparou com quatro amistosos na pré-temporada, onde obteve uma vitória, dois empates e uma derrota.