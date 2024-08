Lautaro lamenta derrota do Cruzeiro: ‘Começamos dormindo no 2º tempo’

Centroavante cita desatenção do time após a volta do intervalo, mas destaca que não há nada definido para o segundo jogo da Sul-Americana

O atacante Lautaro Díaz avaliou a derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Argentina, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Para ele, o time começou em rotação mais baixa no segundo tempo e permitiu o crescimento do time argentino.

“Fomos muito firmes (no primeiro tempo). Começamos o segundo tempo dormindo e isso custa num tipo de jogo como esse. Eles não chegaram tanto, assim como a gente. Mas é um resultado aberto e esperamos dar a volta”, avaliou o argentino à transmissão da partida.

Lautaro acredita que, mesmo com a derrota, o Cruzeiro mostrou ao Boca Juniors que foi à Argentina para competir.