Lateral do Goiás deixa jogo de ambulância após forte choque de cabeça

Sander divide com jogador da Ponte Preta, pelo alto e leva a pior no empate por 1 a 1 no Majestoso, pela 21ª rodaad da Série B Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Sander, do Goiás, sofreu um choque de cabeça com um jogador da Ponte Preta e deixou o gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, de ambulância na noite desta sexta-feira (16) durante partida da 21ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo terminou 1 a 1. O atleta do Esmeraldino chegou a ficar desacordado por um breve momento, foi imobilizado pelos médicos presentes no local e encaminhado para um hospítal mais próximo do estádio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No lugar de Sander, o técnico Vagner Mancini colocou DG. O Goiás já havia feito as cinco substituições, mas pelo protocolo para casos de concussão de atletas, o Goiás ganhou uma troca extra.

Ao fim do jogo, o zagueiro David Braz, do Goiás, comentou sobe o episódio que assustou a todos os presentes. “Ele está bem, a família dele pode ficar tranquila. Mas é claro que é preciso ter toda atenção do mundo nessa horta. Foi a melhor decisão do departamento médico chamar a ambulância para que ele fique bem e possa nos ajudar na próxima partida”, afirmou o defensor. Tudo igual em Campinas O jogo terminou empatado em 1 a 1, com Matheus Gonçalves abrindo o placar para o Goiás no primeiro tempo, e Dodô, na etapa final, deixando tudo igual para a Ponte Preta em uma cobrança de falta à la Ronaldinho Gaúcho.