Kindermann x Flamengo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Kindermann e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Neves, em Caçador, Santa Catarina, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Atualmente, o Kindermann está em penúltimo na tabela e não tem mais chances de avançar para próxima fase. O Rubro-Negro, por sua vez, está em busca da classificação, na oitava posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal GOAT (youtube) e TV Brasil (EBC).

Como chega o Kindermann

Com a segunda pior campanha entre os 16 clubes do campeonato, o Kindermann não tem mais chance de se classificar para a próxima fase. A equipe ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas seis pontos. São uma vitória, três empates e nove derrotas em 13 partidas na competição.