Inter pode ter a volta de dois jogadores para duelo com lanterna da Série A

Em duelo com o Atlético Goianiense, Colorado busca sua segunda vitória consecutiva e engatar campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro

Quem volta a ficar disponível com maior certeza é o volante Bruno Henrique, pois cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Juventude, em jogo atrasado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio . Outro atleta que tem grandes chances de retornar ao time titular é o zagueiro Vitão .

O Inter respira aliviado no Campeonato Brasileiro após quebrar jejum de 12 jogos sem vitórias. A propósito, o treinador Roger Machado pode contar com a volta de dois jogadores para o compromisso contra o Atlético Goianiense, pela 23ª rodada da Série A, no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Isso porque a negociação do clube gaúcho com o Real Betis, da Espanha, que estava avançada, sofreu uma reviravolta. Ele chegou a viajar para a Europa, mas não houve um acordo com relação à forma de pagamento. Com isso, foi reintegrado ao elenco. Além disso, o volante Thiago Maia e Wesley também devem estar na lista de relacionados.

Ambos indicaram desconforto muscular e se tornaram motivos de preocupação. Contudo, não houve constatação de lesão após realizarem exames de imagem. Desta forma, ao depender de suas condições físicas, podem seguir como titulares do time. O mais provável é que sejam preservados e fiquem como opção no banco de reservas.

Inter busca recuperação no Campeonato Brasileiro

O Inter estava em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Afinal, chegou a ficar na 16ª colocação, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Além de um momento negativo de 12 jogos sem vitória, contando todas as competições. Neste período, sofreu eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Com a quebra desse jejum, graças ao resultado positivo sobre o Juventude, Roger pretende dar início à recuperação na temporada. Principalmente ao engatar uma sequência positiva na Série A, a única competição que o Colorado ainda disputa em 2024. Vale ressaltar que o Internacional ainda conta com quatro jogos a menos no torneio.