Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai receber o Bahia, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o encontro de duas equipes com momentos positivos no torneio. No entanto, em regiões diferentes da tabela. O Imortal encontra-se na 14ª colocação, com 24 pontos, e o Tricolor de Aço, na sétima posição, com 35. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Como chega o Grêmio O Tricolor Gaúcho demonstra reação na Série A, já que emplacou uma invencibilidade de cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Ao incluir a Copa do Brasil e a Libertadores, são oito partidas sem derrotas. Assim, neste período, venceu o duelo de ida contra o Fluminense por 2 a 1, de virada, no torneio internacional, e vai em vantagem para o embate decisivo. Porém, foi eliminado no torneio mata-mata em nível nacional para o Corinthians, nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0. Neste cenário, o comandante Renato Gaúcho deve priorizar a Libertadores e poupar grande parte do time titular. O zagueiro Rodrigo Ely deve ser um dos poucos a atuar contra o Bahia, já que não poderá jogar contra o Fluminense, pois foi expulso na partida de ida. Por outro lado, o volante Edenílson cumpre suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. Vale relembrar que o uruguaio Carballo deixou o Imortal por empréstimo de um ano para o New York Red Bulls, da MLS. Como chega o Bahia O Tricolor de Aço recuperou-se no Campeonato Brasileiro após derrota para o Fluminense, com triunfo por 2 a 0 sobre o arquirrival Vitória na última rodada. Além disso, surpreendeu nas oitavas de final da Copa do Brasil e eliminou o Botafogo, líder da Série A.