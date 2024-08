Globo quer se juntar ao mundo das apostas

Empresa já fez consultas ao Ministério da Fazenda, no entanto, exploração ainda depende da aprovação do Governo Federal

O Grupo Globo e a MGM Resorts Internacional anunciaram, nesta quinta-feira (15), uma parceria para explorar o mercado de apostas esportivas no Brasil. A aprovação ainda depende do governo federal. O portal “Máquina do Esporte” foi o primeiro a informar.

As empresas vão solicitar licenciamento ao Ministério da Fazenda para avançar com o projeto, com a intenção de iniciar as operações em 2025, sob a marca BetMGM.