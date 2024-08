Gerson tranquiliza sobre lesão, mas alerta para dificuldades no trabalho do Flamengo

O torcedor do Flamengo ultimamente tem sentido calafrios com a palavra lesão. Depois de perder dois titulares pelo restante da temporada, o Rubro-Negro sofreu com outras baixas durante a vitória sobre o Bolívar e ainda se assustou com a situação de Gerson, que deixou o Maracanã mancando bastante. O caso do meia, no entanto, não preocupa e está relacionado à maratona de jogos do clube – único do G4 vivo em três competições.

A imagem de Gerson mancando ao deixar o Maracanã trouxe ainda mais preocupação ao torcedor do Flamengo, que terminou o jogo apreensivo com os casos de Pedro e Gabigol. Contudo, o próprio capitão fez questão de tranquilizar os rubro-negros e esclarecer que sentiu cãibras após uma pancada no joelho.

“Eu tomei uma pancada no joelho, estava me incomodando um pouco. No final, fui esticar a perna para tentar uma jogada e senti cãibra forte. Mas como falei, tem que descansar. Hoje é quinta? Descansar dois dias e domingo já tem jogo. Domingo tem que estar preparado para guerra de novo”, disse Gerson.