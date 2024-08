Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, Fluminense e Corinthians medem forças neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada. Enquanto o Tricolor vem de derrota para o Grêmio, fora de casa, na Libertadores, o Timão bateu o Red Bull Bragantino, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.

Na classificação, a equipe carioca soma 20 pontos e vinha de quatro triunfos seguidos, porém perdeu para o Vasco na última rodada. Os comandados de Ramón Díaz, por sua vez, empataram no acréscimos com o Massa Bruta pelo Brasileirão, com gol de Talles Magno, e têm 21.