Flamengo assina promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro

Landim reforça após assinatura para construção do estádio: 'A ideia é que a gente tenha a escritura definitiva muito em breve'

O Flamengo deu mais um passo para a construção do estádio nesta sexta-feira (16). O clube assinou o termo da promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro, que foi arrematado em leilão. Desta maneira, fica formalizado que o clube vai assumir a propriedade.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e outros dirigentes estiveram na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, para a assinatura do documento.

“Mais um passo em direção à concretização desse grande sonho. Agradeço a todos aqui presentes, que estão de alguma forma contribuindo para isso acontecer. Cada passo em direção ao nosso sonho é muito importante. A ideia é que a gente tenha a escritura definitiva muito em breve. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas até agora tem andado muito bem. Seguimos firmes e otimistas no nosso propósito”, afirmou Landim.