Brasileiro Sub-20: Fluminense empata com Inter, mas segue perto das quartas

Internacional e Fluminense empataram sem gols na noite desta quarta-feira (15), pela 18ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo ocorreu no Estádio Monumental do Cristo Rei, em Porto Alegre. As equipes tiveram poucas chances de gols, com o setor defensivo levando clara vantagem sobre os ataques. O jogo, aliás, teve algumas faltas duras, mas a arbitragem não se impôs em campo.

Com o resultado, o Colorado ocupa a 18ª colocação, agora com 17 pontos. Já os Moleques de Xerém seguem em oitavo, com 28 somados. Os cariocas, contudo, desperdiçaram a oportunidade de assegurar com antecedência a vaga no mata-mata. Isso porque o Santos, nono colocado, aparece com 25 pontos e ainda pode ultrapassar o Tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um empate em casa diante do São Paulo na próxima quarta (23), às 15h, garante o Fluminense na fase eliminatória. Os Meninos da Vila, por outro lado, enfrentam o Goiás.