Bournemouth anuncia contratação de ex-Fluminense

Clube da Premier League acerta com atacante que pertencia ao Porto e disputou a Copa América 2024 com a Seleção Brasileira

O Bournemouth anunciou, nesta sexta-feira (16), a contratação do atacante Evanilson, em um negócio junto ao Porto que pode chegar aos 47 milhões de euros (R$ 283 milhões), incluindo bônus. Dessa maneira, o brasileiro ex-Fluminense terá sua primeira experiência na Premier League e chega como principal reforço do clube inglês para 2024/25.

Além disso, o Porto garantiu 20% dos direitos econômicos do atacante. Isto porque o Dragão também anunciou a compra do passe do jogador junto ao Tombens por 4,75 milhões de euros (R$ 28,6 milhões). A quantia a ser recebida pelo Fluminense, clube formador do Evanilson, é 6% proporcional a esse valor que a Tombense lucrará com a venda.

Evanilson, de 24 anos, chegou ao Porto em 2020, vindo do Fluminense. Ele se despede do clube com um título de campeão Português, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Na temporada passada, o atacante brasileiro marcou 25 gols e deu cinco assistências em 42 jogos pelo Dragão.