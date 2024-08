Betis anuncia a contratação por empréstimo de Natan, do Napoli

Zagueiro, que atuou por Flamengo e Red Bull Bragantino no Brasil, chega para reforçar a equipe espanhola por uma temporada

O Betis anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Natan, de 23 anos, por empréstimo de uma temporada. Assim, o atleta, que pertence ao Napoli e atuou por Flamengo e Red Bull Bragantino no Brasil, chega ao futebol espanhol para 2024/25. O defensor assinou um contrato, que prevê a opção de compra ao final do vínculo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cabe destacar que o jogador tem contrato com o clube italiano até 2028 e teve pouco espaço em sua primeira temporada pelo Napoli. Ao todo, foram 21 partidas, sendo 17 delas como titular e uma assistência.