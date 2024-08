Betinho Marques: ‘O Atlético é meu pai, a minha família’

Para o colunista do J10, o Atlético 'é história, histamina e tormento. Não tem dono. Na verdade, manda no nosso calendário'

Podia escrever sobre receita de bolo, física quântica, mas além de não ter competência para os temas, não está ali o meu coração. No dia 31 de julho de 2004 dei o último tchau para o meu pai, há 20 anos. Um dia antes dele ir para o hospital, o último banho… Ele foi, nunca mais voltou. A história de papai pode ter algumas variações, mas pode ser identificada com várias dos que leem aqui. Numa das frases de despedida, ele disse bravo: “cansei de lutar, lutar e lutar, queria ver chegar a parte do vencer, vencer e vencer, mas cansei.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A referência era, claro, ao hino do Atlético, mas fazia parte da vida. Sr. Roberto e Dona Luci precisavam alimentar e estudar dois filhos, vencer os acidentes de percurso e seguir… Era uma história comum brasileira, sem nenhum vitimismo. Ele sempre dizia: história triste de superação no Brasil tem 50 em toda rua. Vai para a luta, só não deixe confundir seu “bom” com seu “besta”.