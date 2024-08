Benfica x Casa Pia: onde assistir e escalações

Derrotado pelo Famalicão por 2 a 0, fora de casa, pela estreia no Campeonato Português, o Benfica reencontra sua torcida por reabilitação nesta edição do torneio nacional. O Encarnado recebe, então, o Casa Pia, neste sábado (17), às 16h30(horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada do torneio. Aliás, a ESPN 4 (TV por assinatura) e o Disney + (streaming) transmitem a peleja.

Como chega o Benfica?

Sem alternativa, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, vai colocar, portanto, o time no ataque.

“Ganhar o jogo e fazê-lo com bom futebol são os nossos objetivos. Se jogarmos bem, a probabilidade de vencermos é maior. Perder pontos, no Benfica, é sempre uma situação difícil, pois todos sabemos os nossos objetivos no campeonato. Temos de obter muitos pontos durante a temporada. Entretanto, já perdemos três. Temos a obrigação, sobretudo eu, de nos mantermos calmos”, enfatizou o técnico alemão.