Atlético x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Cuiabá abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, as equipes duelam, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo briga pela vitória para seguir na luta pelo G6, enquanto o Dourado quer encerrar a sequência negativa e iniciar recuperação para sair da zona de rebaixamento.

São sete partidas entre Atlético e Cuiabá na história, sendo que nenhuma terminou com derrota do time mineiro. O Galo venceu seis vezes e empatou uma. A equipe marcou 15 vezes diante do Dourado, que por sua vez só balançou as redes do rival em duas oportunidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Atlético

O Atlético vem de um empate com o San Lorenzo pela Libertadores na terça-feira pela Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o time também ficou em igualadade em clássico com o Cruzeiro.