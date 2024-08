Arsenal x Wolves: onde assistir, escalações e arbitragem

A expectativa dos Gunners é brigar pelo título da Premier League mais uma vez. Após bater na trave nas duas últimas temporadas, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta aposta no amadurecimento do trabalho para desta vez conquistar o troféu.

Mais um grande duelo nesta rodada inicial da Premier League 2024/25. Neste sábado (17), o Arsenal recebe o Wolves no Emirates Stadium, em Londres, às 11h (de Brasília), no primeiro compromisso das equipes na competição.

Contudo, o Arsenal terá que superar alguns desfalques para esta partida de estreia na Premier League. Isto porque Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu e Fabio Vieira, lesionados, estão fora da partida. Mas, a boa notícia é que o holandês Jurrien Timber, deve estar apto para fazer sua estreia como titular nos Gunners, após se recuperar de uma lesão no pé direito. Além disso, há expectativa do recém-contratado Riccardo Calafiori fazer sua primeira partida no clube londrino.

Como chega o Wolves

Por outro lado, o Wolves volta a mais uma edição de Premier League após encerrar no meio da tabela em 2023/24. Ao mesmo tempo, a equipe se movimentou no mercado e acertou a contratação da promessa brasileira Pedro Lima, ex-Sport, que chegou ao clube inglês por cerca de R$ 43 milhões (R$ 258 milhões).

Além disso, o clube conta com outros brasileiros importantes no elenco, como o centroavante Matheus Cunha e o volante João Gomes, ex-Flamengo. Porém, o atacante se recupera de lesão e não poderá entrar em campo neste sábado. Assim, ele se junta a Enzo Gonzáles, Leon Chiwome e Podence, todos no departamento médico do clube.