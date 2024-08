Arboleda enaltece trabalho de Zubeldía: ‘Sabia que daria certo’

O empate sem gols contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (15), pela Libertadores, registrou o quinto jogo seguido do São Paulo sem ser vazado. Muito se passa não só pela estratégia montada por Luis Zubeldía, mas também pelo bom momento que vive Arboleda. O equatoriano é o jogador mais veterano do elenco Tricolor e conhece muito bem o clube. Assim, sabia com antecedência que o treinador argentino daria certo no Morumbis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campeão equatoriano e da Sul-Americana com a LDU na temporada passada, Zubeldía já chamava atenção de Arboleda. O zagueiro revelou que assiste muito campeonato equatoriano e já estava encantado com o trabalho do argentino, antes de o comandante vir para o São Paulo.