Alvo do Flamengo, Michael anuncia data de saída do Al-Hilal

O atacante Michael anunciou, por meio das suas redes sociais, que está de saída do Al-Hilal. Em seu Instagram, o jogador de 28 anos de idade colocou uma arte em seus stories chamando para a final da Supercopa Saudita, diante do Al-Nassr, com as palavras ‘Last Dance’ – Última Dança, em português, que indica ser a última partida do atleta.

Ainda não se sabe, porém, qual será o futuro do jogador, ex-Flamengo e Goiás. Recentemente, ele recebeu sondagem de alguns clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e o próprio Rubro-Negro.

Michael, aliás, chegou ao Al Hilal em janeiro de 2022 e, de lá para cá, alternou momentos de titularidade e reserva da equipe. Ao todo, são 102 jogos disputados, com 20 gols marcados e 25 assistências registradas no período.