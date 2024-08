Álbum de figurinhas do Fluminense chega às bancas nesta sexta

Em parceria com a Panini, Tricolor terá produto para celebrar a sua história em 48 páginas, 273 figurinhas, sendo 73 especiais

O Fluminense anunciou, na semana em que completou 122 anos, em julho, uma parceria com a Panini para o lançamento de um álbum de figurinhas. Ele será intitulado de “Fluminense – As Taças Que Levantei”. O produto fará um registro histórico dos momentos mais marcantes do Tricolor e chega às bancas nesta sexta-feira (16).

Dessa forma, a comercialização do livro ilustrado acontecerá em bancas de jornal, lojas oficiais do clube e livrarias. Além disso, os torcedores também podem adquirir a edição, de forma online, através do site da editora.