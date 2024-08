Abel encara ‘algoz’ em duelo direto no Brasileiro, mas com cabeça na Libertadores

A pressão em cima do Palmeiras não poderia ser maior para os próximos dias. A derrota para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, pesou ainda mais no clima que já é complicado, desde a eliminação na Copa do Brasil. O duelo contra o Glorioso, assim, se tornou prioridade dentro do Alviverde. Contudo, antes de pensar no seu principal objetivo no ano, Abel Ferreira terá pela frente seu maior ”algoz” desde que chegou ao Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste domingo (18), o Palmeiras tem pela frente o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Desde que Abel assumiu a equipe alviverde, ninguém conseguiu incomodá-lo mais do que o time do Morumbi. Além disso, o Choque-Rei deste final de semana tem um peso muito grande, visando o restante do Campeonato Brasileiro.