Zubeldía elogia atuação do São Paulo no Uruguai

No entendimento do treinador, o São Paulo soube entender o que era preciso fazer dentro do campo adversário Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (15), o São Paulo foi até Montevidéu e empatou sem gols com o Nacional-URU, no Parque Central, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Agora, o Tricolor coloca suas fichas nos jogos do MorumBIS para garantir uma vaga na próxima fase do torneio continental. Apesar de não exibir um futebol vistoso ao longo dos 90 minutos, o time foi elogiado pelo técnico Luis Zubeldía, que revelou a sua estratégia para o confronto na casa do adversário.