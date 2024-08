Zagueiro ou meia? Textor joga bola no Nilton Santos após vitória do Botafogo

O amplo domínio do Botafogo sobre o Palmeiras, na vitória pela ida das oitavas de final da Libertadores, inspirou John Textor na última quarta-feira (14). Isso porque o dono da SAF alvinegra esperou o apito final da partida para bater uma bolinha nos gramados do Nilton Santos antes de deixar o estádio após uma noite memorável para os botafoguenses.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, John Textor tem protagonizado momentos curiosos e divertidos. O último deles ocorreu justamente nos gramados do Nilton Santos, quando tentou desfilar seu talento como jogador ao arriscar alguns chutes e dribles dentro das quatro linhas. O dono da SAF alvinegra também esbanjou fôlego ao percorrer o campo trocando passes com outros botafoguenses que brincavam por ali com ele.

Momentos antes da descontração, o time do Botafogo estava em campo celebrando a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O duelo, que contou com mosaico dupla face nas arquibancadas, deu vantagem do empate ao Alvinegro no jogo da próxima quarta-feira, no Allianz Parque.