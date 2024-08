Vitão retorna ao Internacional e pode ser titular em duelo contra o lanterna

Zagueiro teve negociação com o Betis, da Espanha, cancelada e agora retomou os treinamentos com o restante do elenco colorado Crédito: Jogada 10

O zagueiro Vitão se reapresentou ao Internacional na tarde desta quinta-feira (15), após o insucesso de sua negociação com o Betis, da Espanha. Assim, ficará à disposição para o duelo contra o Atlético-GO, no domingo, em jogo do Brasileirão. Vitão, aliás, retornou a Porto Alegre na última quarta. A transferência para o futebol europeu não ocorreu devido a problemas do clube espanhol com o Fair Play financeiro. Ele, inclusive, pode retornar ao time colorado como titular.