Viña, do Flamengo, passa por cirurgia e fica fora da temporada

Com lesão no ligamento cruzado, lateral-esquerdo se machucou nos acréscimos do empate por 1 a 1 com o Palmeiras Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem mais um desfalque até o fim da temporada. Além de afetar o menisco do joelho direito, a lesão de Viña também atingiu o ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade do problema. O lateral-esquerdo uruguaio passou por cirurgia na noite desta quinta-feira e, assim como Cebolinha, não joga mais em 2024. Viña começou no bancom entrou na vaga de Ayrton Lucas no segundo tempo, mas se machucou numa dividida com Fabinho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já Everton Cebolinha se machucou num lance sozinho no meio de campo logo aos dez minutos do emoate em 1 a 1 com o Palneiras neste domingo pelo Brasileir;ao. Ele vinha fazendo pótima partida e quase marcou numa finalização. Saiu para a entrada de Luiz Araújo.