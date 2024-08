Vídeo: pai de Yamal se envolveu em confusão antes de facada

Em imagem que circula nas redes sociais, Mounir Nasraoui aparece batendo boca com vizinhos horas antes de sofrer o ataque

Internado após levar golpes de faca, Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, do Barcelona, se envolveu em uma confusão anteriormente ao ataque ocorrido na última quarta-feira (14). Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece discutindo com vizinhos horas antes do esfaqueamento em Mataró, município próximo de Barcelona.

De acordo com a imprensa espanhola, testemunhas relataram que Nasraoui teria discutido com outros residentes do local após ser atingido por uma água arremessada de uma varanda. A polícia precisou intervir a fim de controlar os ânimos os envolvidos.