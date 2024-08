Tudo igual! Nacional-URU e São Paulo ficam no empate sem gols

Nesta quinta-feira (15), Nacional e São Paulo empataram sem gols, no Gran Parque Central, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com o placar, o duelo fica em aberto. Quem vencer a segunda partida, avança. Por outro lado, se o empate persistir, a classificação será definida nos pênaltis.

Primeiro tempo sonolento

Os primeiros 45 minutos foram de muita transpiração e pouca inspiração. O Nacional, mesmo dentro de casa, não conseguiu assustar de fato o goleiro Rafael. O lance que deu um pouco de ânimo veio em chute de fora da área com Oliva, mas a bola saiu pela linha de fundo. Enquanto isso, o São Paulo administrava a posse de bola e quase não progredia.

Segundo tempo com São Paulo precavido

Pelo menos até os 30 minutos da etapa final, o cenário foi o mesmo da primeira parte. O meio-campo congestionado e nada criado de muito perigo. O primeiro a assustar foi o São Paulo. Calleri, sempre ele, recebeu em velocidade na grande área e bateu cruzado para defesa de Mejía. A resposta do Nacional veio pouco depois. Após cruzamento, Sanabria desviou e Zabala, sozinho na pequena área, furou. Rafael conseguiu defender.

Na reta final, o Nacional até esboçou um abafa em cima do São Paulo e no erro do Tricolor, quase chegou ao seu gol. Nestor perdeu a bola perto da grande área, Lozano saiu com ela livre e teve o seu chute barrado por Arboleda.