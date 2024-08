Talles Magno é apresentado e explica escolha pelo clube: ‘Não se recusa o Corinthians’

“Essa pergunta está muito óbvia, né? O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians com essa torcida, com essa comissão que tem e a diretoria. Então, acho que é uma equipe que quando tem a proposta, independente de qualquer jogador, independente de onde você tenha jogado, vai mexer com você. E foi esse novo desafio que eu quis buscar, que eu quis vir porque é uma equipe muito grande, é uma torcida maravilhosa, que empurra o time, que quando você entra dentro de campo, a atmosfera é muito diferente”, contou o atacante, que continuou:

“Então, a convicção de vir foi por causa disso, porque o Corinthians é muito grande e não se recusa uma proposta do Corinthians. E a dancinha, eu pretendo dançar. Cada vez que eu marcar um gol, eu pretendo dançar. E buscando a melhora, então, todos os gols que eu marcar, que eu puder dançar, eu vou estar dançando”, completou.