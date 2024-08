Série B: Ituano surpreende e derrota o Operário-PR fora de casa

Nesta quinta-feira (15), o Ituano derrotou o Operário-PR por 2 a 1, no Germán Kruger, em jogo válido pela 21ª da Série B. Os gols do Galo saíram com Bruno Xavier e Miquéias. O Fantasma descontou com Felipe Augusto. Com o placar, o time paulista fica com 19 pontos, na 17ª posição. Enquanto isso, os paranaenses aparecem na oitava posição, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Operário-PR busca a recuperação diante do Vila Nova, em casa. O Ituano visita o Novorizontino.