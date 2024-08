São Paulo recebe visita de Forlán antes de enfrentar o Nacional

Pablo Forlán atuou no Tricolor na década de 70 e esteve no hotel da equipe em Montevidéu, onde vai enfrentar o time uruguaio

O São Paulo recebeu uma visita ilustre nesta quinta-feira (15), na concentração da equipe em Montevidéu, no Uruguai, no dia da partida contra o Nacional, na ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O ex-lateral-direito Pablo Forlán esteve no hotel e se encontrou com dirigentes e jogadores.

Pablo Forlán foi atleta do São Paulo no início dos anos 70 logo depois de se destacar no Peñarol, onde conquistou os títulos da Libertadores e Mundial. Ao chegar ao Brasil, ajudou o Tricolor a ganhar troféus em um período de jejum do clube. No Morumbis, ganhou os Campeonatos Paulistas de 1970, 1971 e 1975.