Resort e cinema: saiba quanto custa o aluguel da mansão de Deyverson na Disney

Jogador do Atlético-MG tornou-se proprietário de um imóvel próximo aos parques Disney, com dez quartos, salas de jogos e hidromassagem

Peça em um dos elencos mais poderosos da América do Sul, Deyverson tem colecionado conquistas na vida profissional e pessoal. Recentemente, por exemplo, o centroavante realizou o sonho de adquirir uma mansão próxima aos parques da Disney, em Davenport, na Flórida. O imóvel está avaliado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões).

A mansão fica localizada em um condomínio que funciona como uma espécie de resort cheio de atrações. Composta por cômodos temáticos, a casa tem desde um espaço somente para jogos à sala de cinema equipada com lareira. Cabe pontuar, ainda, que a propriedade pode ser encontrada em plataformas como Airbnb e Home Away para locação por temporada. Os valores, contudo, variam de acordo com o período da busca.

Deyverson se tornou oficialmente jogador do Atlético-MG no início deste mês e assinou um vínculo com o clube até o fim de 2025. O centroavante estreou como titular no empate em 1 a 1 com o San Lorenzo, na noite da última terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.