Real Madrid: Endrick e Bellingham fazem brincadeiras na web

Recém-chegado ao clube merengue, o brasileiro vem construindo uma relação fora de campo com o astro inglês

Apresentado há quase um mês no Real Madrid, Endrick começa a construir seus primeiros laços dentro do elenco. Um dos nomes que tem mais interagindo com o jovem nas redes sociais é o meio-campista Jude Bellingham. O inglês e o brasileiro vêm trocando brincadeiras na web.

Em uma postagem feita por Endrick após o título da Supercopa da Uefa, Bellingham comentou utilizando uma referência que viralizou na web posteriormente a declarações do jovem.