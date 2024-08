Premier League exige que árbitros revelem seus times de coração

Os árbitros da Premier League precisarão informar seus times de coração à ‘PGMOL’, a organização responsável pela arbitragem do Campeonato Inglês, para evitar possíveis “conflitos de interesses” como os que ocorreram na temporada 2023/24. Isto porque, no ano passado, o Nottingham Forest acusou o chefe do VAR de ser torcedor do Luton Town, gerando uma grande polêmica que repercutiu no futebol britânico.

Em abril, o Nottingham Forest publicou um comunicado contundente nas redes sociais, alegando haver alertado a Premier League e a ‘PGMOL’ sobre o juiz Stuart Attwell, que comandou o VAR na polêmica derrota por 2 a 0 para o Everton. De acordo com o clube, Attwell era torcedor do Luton Town, equipe que disputava ponto a ponto com o Nottingham Forest a permanência na liga.

A controvérsia levou a ‘PGMOL’ a implementar novas diretrizes para a temporada 2024/25.