Palmeiras x São Paulo: após polêmica, Raphael Claus apitará clássico pelo Brasileirão

Árbitro comandará o seu sétimo Choque-Rei desde 2020; encontro de rivais será no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no próximo domingo (18), no Alianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (15), a CBF definiu que Raphael Claus será o árbitro do clássico paulista.

Claus, aliás, tem um vasto histórico neste confronto, já que apitará o Choque-Rei pela sétima vez desde 2020. Ele terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. O árbitro de vídeo será Rodolpho Toski Marques.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O último encontro entre os rivais que teve Raphael Claus no apito, aliás, foi polêmico. No final do ano passado, o lateral-direito Rafinha se aborreceu com o árbitro após levar o segundo cartão amarelo. Assim, ainda dentro de campo, acusou o profissional de ser palmeirense.