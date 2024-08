Palmeiras x Botafogo terá transmissão em General Severiano, com telões

Times se enfrentam na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque. Mais Tradicional tem a vantagem do empate para seguir na Libertadores

Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Aliás, a partida será transmitida ao vivo em General Severiano, sede do Glorioso, em um evento com dois telões de LED e roda de samba. Os ingressos são limitados e custam R$ 25.

Após vencer o jogo de ida, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo tem, portanto, a vantagem de jogar por um empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final da Libertadores. Se perder por um gol de diferença, a disputa será, então, nos pênaltis.

O “Embrazado em General” terá um telão em área coberta, no ginásio do clube, e outro no pátio do deck. O jogo decisivo será às 21h30, mas o evento começa horas antes, às 17h, com opções de bebidas e comidas, como churrasco, para os torcedores.