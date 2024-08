Palmeiras traça plano até o jogo de volta da Libertadores

O Palmeiras saiu atrás no duelo das oitavas de final da Libertadores, ao perder o jogo de ida para o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (14). A partida aconteceu no Estádio Nilton Santos. Agora, o Verdão terá uma semana para se preparar para o embate no Allianz Parque. E, para isso, o técnico Abel Ferreira já traçou um plano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O principal objetivo é recuperar seus principais atletas. Em coletiva após o jogo, o treinador não admitiu, mas deve preservar suas principais peças no clássico contra o São Paulo, neste domingo (18), também no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro. Abel quer evitar desgaste para ter seus titulares 100% na Libertadores. Além disso, é uma boa chance de dar minutagem para quem não vem atuando com frequência.