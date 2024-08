Milan fecha contratação de Youssouf Fofana

Depois de várias semanas de negociações, Milan e Monaco chegaram a um acordo para a transferência de Youssouf Fofana. De acordo com informações divulgadas pelo jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, as negociações foram concluídas, e o meio-campista francês será o novo reforço do time de Paulo Fonseca por cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), incluindo bônus.

Dessa maneira, Fofana será o quarto reforço do Milan para a temporada 2024/2025 e terá um contrato até 2029. O jornal italiano destaca que o jogador de 25 anos deve viajar para Milão nesta quinta-feira (15) para realizar os exames médicos de rotina e, em seguida, ter seu anúncio oficial.

Fofana estava em seu último ano de contrato com o Mônaco, onde jogou pelas últimas cinco temporadas. Pelo clube francês, o meia participou de 175 partidas, marcou sete gols e deu 15 assistências.