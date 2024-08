Maxi Meza é anunciado como mais um reforço do River Plate

A informação sobre o acerto entre as partes era fato conhecido há algumas semanas. Todavia, somente na madrugada desta quinta, o atleta de 31 anos chegou ao seu país natal. Como já havia feito a avaliação médica no México, trouxe a documentação que viabilizou a assinatura contratual direta do vínculo até 2026.

O contrato de Maxi Meza com o Monterrey ainda tinha duração até dezembro deste ano. Ou seja, para ter o atleta a disposição, de maneira imediata, o River negociou junto aos Rayados um valor de compensação de dois milhões de dólares. Na atual cotação, a quantia equivale a R$ 10,9 milhões.

Com formação no Gimnasia, Meza ganhou projeção nacional na Argentina muito em razão dos três anos que defendeu as cores do Independiente. Em 2018, o Rojo vendeu seus direitos para o Monterrey em experiência que formou um grande laço de identificação com a representação mexicana. Em suma, foram 239 jogos com 38 gols, 31 assistências e quatro títulos. Além do Apertura da Liga MX em 2019 e da Copa MX em 2019/2020, ele venceu por duas vezes a Liga dos Campeões da Concacaf nos anos de 2019 e 2021.

Entrou firme na janela

Na busca por se fortalecer, principalmente, olhando para a Libertadores, este é o sétimo reforço contratado pelo River Plate, além do retorno de Marcelo Gallardo, na atual janela de transferências. Antes, o clube de Buenos Aires havia trazido o goleiro Jeremias Ledesma, o lateral-direito Fabián Bustos, os zagueiros Federico Gattoni, Felipe Peña e Germán Pezzella além do centroavante Adam Bareiro.