Maracanã: Governo veta “bets” descredenciadas em concessão a Fla-Flu

Casas de apostas sem outorga com a Loterj ou União Federal não poderão expor as marcas no complexo do estádio Crédito: Jogada 10

O Governo do Estado do Rio de Janeiro acrescentou nova condição para a concessão de 20 anos do complexo do Maracanã. A Secretaria da Casa Civil autorizou a inserção de cláusula que prevê veto à exploração comercial de empresas “bets” – casas de apostas e lotéricas. Agora, para uma casa de apostas (“bet”) anunciar no Maracanã sob contrato de concessão, vai precisar ter a outorga formal com a Loterj ou com a União Federal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É vedado à Concessionária/divulgação/veículação piblicitária e/ou de merchandising, diretamente ou por empresa interposta , no âmbito do Complexo Maracanã, de Casas de Apostas que não tenham outorga formalizada junto à Loteria do Estado do Rio de janeiro – Loterj ou da União Federal, conforme Decreto nº 48.806/23.