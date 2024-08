Manchester United x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

A Premier League está de volta. Nesta sexta-feira (16), Manchester United e Fulham abrem a temporada 2024/25 do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da competição, neste que será o único jogo do dia na elite do futebol da Inglaterra.

Como chega o Manchester United

Depois de mais uma temporada abaixo do esperado, o Manchester United fez investimentos e apostou na permanência do técnico Erik ten Hag para ter uma trajetória no mínimo mais competitiva em 2024/25.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, os Red Devils enfrentaram dificuldades durante a pré-temporada, onde venceram apenas dois dos cinco jogos disputados. Ao mesmo tempo, a equipe precisa lidar com uma série de lesões. A mais recente foi de Luke Shaw, que se junta a Rasmus Højlund e Leny Yoro na lista de desfalques para este início de Premier League.