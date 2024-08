Los Angeles Galaxy torna oficial a chegada de Marco Reus

Para viabilizar o acordo no aspecto financeiro, o Galaxy cedeu 400 mil dólares (R$ 2,1 milhões na cotação atual) em alocação salarial para o Charlotte FC. Com isso, conseguiu o devido gerenciamento para inscrever a estrela alemã assim que ele tiver regularizado sua situação burocrática em relação ao visto de trabalho.

Mais um nome de atuação reconhecida no futebol europeu vai atuar na Major League Soccer ( MLS ). Através dos canais oficiais, o Los Angeles Galaxy anunciou a chegada do meio-campista alemão Marco Reus. O acordo entre o jogador de 35 anos e a representação norte-americana tem duração até o fim de 2026.

“O fato de Marco, duas vezes eleito Jogador do Ano da Bundesliga, se juntar ao Galaxy depois de ter jogado toda a sua carreira na Alemanha, é uma prova do projeto que estamos construíndo no clube. Esperamos ansiosamente pelas contribuições de Marco para o LA Galaxy à medida que entramos na reta final da temporada 2024 da MLS e para o futuro”, destacou o gerente geral do clube, Will Kuntz.

Trajetória

Apesar de atuações em outros dois clubes da Alemanha (RW Allen e Borussia Monchengladbach), Marco Reus é torcedor confesso e figura histórica do Borussia Dortmund. Não por acaso, é sua equipe de formação na base e que defendeu por 12 temporadas consecutivas. Desse modo, ele construiu a respeitável trajetória de 429 jogos, 170 gols, 103 assistências e quatro títulos de cunho nacional. Foram eles a Copa da Alemanha (2016/2017 e 2020) além da Supercopa da Alemanha, em 2013 e 2019.

As apresentações no Borussia o credenciaram a ser figura que frequentou, também, a seleção da Alemanha. Entre os 48 jogos que disputou, com 15 gols marcados, ele integrou a delegação que disputou a Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Tanto na edição anterior (2014) como na posterior, em 2022, ele também estava cotado para integrar o plantel. Porém, problemas físicos acabaram inviabilizando sua convocação.