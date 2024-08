Liga Europa: Ajax vence Panathinaikos após 34 cobranças de pênaltis e vai aos playoffs

O Ajax está classificado para os playoffs da Liga Europa, o último mata-mata antes da primeira fase da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Nesta quinta-feira (15), os holandeses venceram o Panathinaikos por 13 a 12, em uma longa disputa por pênaltis com incríveis 34 cobranças, e confirmaram a classificação diante de seus torcedores na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A emocionante penalidade máxima aconteceu após o triunfo dos gregos por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol marcado pelo brasileiro Tetê, camisa 10 do clube de Atenas.

Dessa maneira, o Ajax confirmou o favoritismo diante dos gregos apesar do susto e está vivo em busca da classificação para a primeira fase da Liga Europa.

