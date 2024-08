Le Havre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura do Campeonato Francês 2024/25

A Ligue 1 está de volta. Atual campeão, o PSG visita o Le Havre nesta sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura do Campeonato Francês 2024/25, no Stade Océane, em Normandia, na França.

Como chega o Le Havre

O Le Havre conseguiu a permanência na elite do futebol da França após encerrar a Ligue 1 2023/24 na 15ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. Dessa maneira, o clube vai para mais um ano na tentativa de permanecer entre as 18 melhores equipes do futebol francês.

Além disso, a equipe deve manter a escalação dos amistosos da pré-temporada. Assim, a boa notícia para os torcedores é que o técnico Didier Digard não terá desfalques de última hora para a estreia na Ligue 1.