Jogadores do São Paulo valorizam empate contra o Nacional

Nesta quinta-feira (15), o São Paulo empatou sem gols com o Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com o resultado, o duelo fica em aberto para o MorumBIS e o Tricolor precisa da vitória no tempo normal para garantir a classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Logo depois do confronto, alguns jogadores analisaram o desempenho do Tricolor no campo do adversário. Entre as opiniões, todos frisaram a importância do segundo jogo em casa.